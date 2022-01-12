Ушла из жизни экс-глава краевого Избиркома

Тамара Сайдакова. Фото: Избирательная комиссия Пермского края

12 января ушла из жизни бывшая глава Избирательной комиссии Пермского края Тамара Сайдакова. Печальную весть сообщили в пресс-службе краевого Избиркома. Тамара Николаевна возглавляла Избирком с 2008 по 2014 годы.

Родилась Тамара Сайдакова в 1954 году. Закончила Пермский педагогический институт. С 1975 по 1978 годы она работала преподавателем математики. А с 1978 по 1992 год – инструктором, заведующей сектором, а затем заведующей отделом обкома ВЛКСМ.

С 1997 года возглавила координационно-аналитический отдел аппарата главы Перми. С 2001 по 2006 год была замруководителя аппарата администрации Пермской области, а после была руководителем аппарата администрации города.