В Карагае 22-летний парень похитил авто друга и сдал его в металлолом

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В Карагае 22-летний парень обвиняется в том, что похитил у друга его автомобиль и сдал транспортное средство в металлолом. Подробностями дела поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Все началось с того, что в полицию обратился 29-летний местный житель. Он заявил, что его ВАЗ-11113, который он оставил на дороге, бесследно пропал.

Установлено, что угонщик катался на машине с другом. В один момент мужчины вышли из автомобиля и находились на улице. Когда они решили отправиться по домам, владелец ВАЗа не нашел ключи от авто и предложил товарищу идти пешком, оставив транспорт на обочине дороги.

Этим и воспользовался подозреваемый. Спустя время он вернулся к автомобилю, нашел в снегу ключи и уехал. А после сдал автомобиль на металлолом в другом населенном пункте.

Вырученные деньги фигурант дела потратил по своему усмотрению. Ущерб, причиненный владельцу, составил 15 тыс. руб.

Теперь угонщик под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.