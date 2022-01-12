В Новосибирске арестовали главу Пермского порохового завода

Фото: Пермский пороховой завод

Генеральный директор ФКП «Пермский пороховой завод» Олег Миргородский задержан и арестован в Новосибирске. Его обвиняют по статье 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По информации издания, расследование касается деятельности «Новосибирского механического завода «Искра». Там Миргородский работал заместителем директора до назначения на должность в Перми.

Фоном для задержания стало возобновление Минпромторгом РФ конкурса по выбору нового директора «Пермского порохового завода».

Сейчас обязанности директора ФКП «Пермский пороховой завод» исполняет первый замруководителя предприятия Сергей Ляшенко.