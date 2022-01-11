Red Wings выполнила первые рейсы из Перми в Уфу и Волгоград

. Фото: Василий Вахрин

11 января авиакомпания Red Wings выполнила первые рейсы из Перми в столицу Башкортостана Уфу и Город-герой Волгоград. Об этом рассказали в пресс-службе пермской воздушной гавани. А сегодня вечером из «Большого Савино» вылетит первый рейс авиакомпании в Калининград.

Рейсы субсидируются федеральным и региональным бюджетами и выполняются в следующие дни:

- в Волгоград по вторникам: вылет из Перми в 08:20, вылет из Волгограда в 09:35;

- в Уфу по вторникам и четвергам: вылет из Перми в 14:35, вылет из Уфы в 16:45;

- в Калининград по вторникам: вылет из Перми в 19:50, вылет из Калининграда в 21:50.

Добавим, что уже завтра Red Wings совершит первый рейс в Краснодар. 13 января - в Махачкалу, а 19 января – в Мурманск.