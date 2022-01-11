В Пермском крае пьяный отец сбросил сына с балкона

Фото: Следственное управление СКР по Пермскому краю

Минувшим летом 64-летний житель Добрянки поссорился с 40-летним сыном. Пьяный мужчина выгнал из квартиры своих родственников и не пускал их домой.

- Чтобы открыть дверь квартиры изнутри, сын через окно в подъезде поднялся на балкон квартиры, расположенной на четвертом этаже, - рассказали в следственном управлении СКР.

Но на балконе его встретил отец, который не дал сыну подняться в квартиру. Пожилой мужчина начал бить его шваброй по рукам и в результате сбросил с балкона. Сын упал на бетонный козырек подъезда и скончался на месте происшествия.

Суд признал отца виновным в убийстве и приговорил его к семи годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима.