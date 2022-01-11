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Здоровье11 января 2022 7:01

Школьников Пермского края с 12 до 17 лет начнут вакцинировать от коронавируса

Это необходимо, чтобы выработать коллективный иммунитет
Алена ОВЧИННИКОВА
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Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей в 2021 году выросла в десять раз

Заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей в 2021 году выросла в десять раз

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году пермских школьников с 12 до 17 лет включительно начнут вакцинировать от коронавируса. Иммунизация будет добровольной, прививку будут ставить только когда один из родителей или законных представителей подпишет письменное заявление.

Эту прививку Министерство здравоохранения РФ включило в Национальный календарь профилактических прививок.

- По итогам прошлого года мы, медики, видим, что доверие к вакцинации против COVID-19 среди населения выросло, - отметил главный эпидемиолог Минздрава Прикамья Вадислав Семериков. - Новый национальный календарь профилактических прививок будет еще одним шагом в управлении инфекционными заболеваниями в нашем регионе при достижении коллективного иммунитета, прежде всего – в детских и взрослых организованных коллективах.

Вакцинация важна, так как заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей в 2021 году выросла в десять раз и требует безотлагательных мер. Для иммунизации будет использоваться вакцина Спутник-М с уменьшенным содержанием антигена (второй компонент вакцины Спутник V).