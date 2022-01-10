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Общество10 января 2022 14:36

В Пермском крае врачей осудили за взятки и подлог

Медработники незаконно оформляли больничные
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько медработников из Пермского края осуждены за взятки и подлог. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

С 2019 по 2021 год врачи одной из горбольниц в Краснокамске за 4-5 тысяч рублей незаконно оформляли больничные листы. За два года медицинские работники выдали 25 листков временной нетрудоспособности. Когда об этом узнали правоохранители, в отношении врачей возбудили уголовные дела по статьям 291.2 УК РФ и 292 УК РФ (мелкое взяточничество и служебный подлог).

- Приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафа одной из них в размере 100 тысяч рублей, другой в размере 150 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.