В Пермском крае врачей осудили за взятки и подлог

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Несколько медработников из Пермского края осуждены за взятки и подлог. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

С 2019 по 2021 год врачи одной из горбольниц в Краснокамске за 4-5 тысяч рублей незаконно оформляли больничные листы. За два года медицинские работники выдали 25 листков временной нетрудоспособности. Когда об этом узнали правоохранители, в отношении врачей возбудили уголовные дела по статьям 291.2 УК РФ и 292 УК РФ (мелкое взяточничество и служебный подлог).

- Приговором суда виновным назначено наказание в виде штрафа одной из них в размере 100 тысяч рублей, другой в размере 150 тысяч рублей. Приговор суда в законную силу не вступил, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.