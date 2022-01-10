Жителя Прикамья будут судить за предоставленный на работе поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19

Поддельный сертификат сейчас дорого обойдется его владельцу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас 49-летнему жителю Верещагино в Пермском крае грозит многотысячный штраф (до 80 тысяч рублей), а то и максимальное наказание - арест сроком на полгода.

Подозреваемый в «Подделке документов» работает на одном из железнодорожных транспортных предприятий и по требованию Роспотребнадзора должен был предоставить сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19. Но как выяснилось в ходе проверки, документ, выписанный на его имя, был поддельным и сейчас мужчине придется ответить за это перед законом.

- Прикамской транспортной полицией возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков», - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО. – Этот факт был выявлен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.