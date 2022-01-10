В Прикамье ревакцинацию от коронавируса начали 153 тысячи человек

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В Пермском крае к повторной вакцинации от коронавируса приступили 152,9 тыс. человек. А 144,9 тыс. из них завершили курс иммунизации, в том числе однокомпонентной вакциной. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

Всего первичную вакцинацию в крае прошли 1 млн 131 тыс. жителей. А это 56,2% от всего взрослого населения. В их число входят и те, кто привился однокомпонентной вакциной. С начала массовой вакцинации на территорию Пермского края поступило 1 746 994 комплектов вакцины.