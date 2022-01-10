14 000 раз выезжали к детям и 253 на ДТП: в «скорой» Прикамья рассказали о вызовах в декабре

Среднее время ожидания "скорой" на вызовы в экстренной форме – 18,71 мин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Декабрь 2021 года для сотрудников Пермской станции скорой медицинской помощи оказался насыщенным, они выезжали для оказания помощи 42 860 раз. Для сравнения, в ноябре – 41 551 раз. Станция оказывает помощь жителям Пермского городского округа, Пермского муниципального района, Добрянского, Краснокамского и Ильинского городских округов.

Медики рассказали, что из всех вызовов 14087 были к детям до 17 лет. В экстренной форме – 6188 вызовов, в неотложную помощь передано – 9523, обслужено вызовов «неотложки» (с 8-00 до 23-00) – 693, безрезультатных вызовов – 3933.

Среднее время ожидания на вызовы в экстренной форме – 18,71 мин, среднее время прибытия на ДТП – 14,32 мин. Всего в декабре доставлено на госпитализацию – 13716. COVID-19 (вкл. сопутствующую пневмонию) – 2710, госпитализировано – 1609.

Пневмонии – 1684, госпитализировано – 997. ОРВИ – всего 10181, госпитализировано – 1114. К детям (до 17 лет) – 7039 выездов, госпитализировано детей (до 17 лет) – 997.

Переохлаждения и обморожения – 35 (без летальных исходов), падение снега и льда – 1 случай. Утопления – 2 случая (1 с летальным исходом). Выездов на ДТП – 253, пострадавших – 148, летальных исходов при ДТП – 6, все погибшие – взрослые.

Выездов на пожары – 187, травмы на улице, в общественных местах – 792, воздействие алкоголя – 1540: мужчины – 1121, женщины – 419.

Болезни сердца – 1854, в том числе острый инфаркт миокарда – 109, гипертоническая болезнь – 4527.

Цереброваскулярная болезнь – 1766 выездов, в т. ч. острые нарушения мозгового кровообращения – 883.