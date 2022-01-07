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Происшествия7 января 2022 11:05

В квартире Перми обнаружили мертвым 36-летнего мужчину

Случай произошел на проспекте Декабристов
Анна Маркова
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В Перми в одной из квартир нашли погибшим мужчину.

В Перми в одной из квартир нашли погибшим мужчину.

Фото: архив "КП"

В Перми 6 января в одной из квартир по проспекту Декабристов, 8, был обнаружен труп. По информации источника «Комсомольской правды», в полицию обратилась родственница 36-летнего мужчины. Она рассказала, что брат не отвечает на звонки, не открывает дверь, квартира закрыта изнутри.

К дому приехали спасатели и полицейские, квартиру открыли, в комнате был обнаружен труп мужчины. Обстоятельства его смерти предстоит выяснить правоохранителям.