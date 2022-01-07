В квартире Перми обнаружили мертвым 36-летнего мужчину

В Перми в одной из квартир нашли погибшим мужчину. Фото: архив "КП"

В Перми 6 января в одной из квартир по проспекту Декабристов, 8, был обнаружен труп. По информации источника «Комсомольской правды», в полицию обратилась родственница 36-летнего мужчины. Она рассказала, что брат не отвечает на звонки, не открывает дверь, квартира закрыта изнутри.

К дому приехали спасатели и полицейские, квартиру открыли, в комнате был обнаружен труп мужчины. Обстоятельства его смерти предстоит выяснить правоохранителям.