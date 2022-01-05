В Прикамье ребенок на снегокате попал под колеса авто

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В Прикамье под Березниками в селе Березовка ребенок на снегокате попал под колеса автомобиля. Как рассказали в ГИБДД, ДТП произошло 4 января в 15:30.

Водитель ВАЗ-219010 наехал на ребенка, когда тот скатывался на проезжую часть на снегокате от дома 41 по улице Мира. В результате мальчик получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

Дорожные полицейские напоминают родителям об ответственности за детей при их катании с горок. Зимние забавы в небезопасных местах часто заканчиваются плачевно.