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Происшествия5 января 2022 8:37

В Прикамье ребенок на снегокате попал под колеса авто

К счастью, ему назначено лишь амбулаторное лечение
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: yandex.ru

Фото: yandex.ru

В Прикамье под Березниками в селе Березовка ребенок на снегокате попал под колеса автомобиля. Как рассказали в ГИБДД, ДТП произошло 4 января в 15:30.

Водитель ВАЗ-219010 наехал на ребенка, когда тот скатывался на проезжую часть на снегокате от дома 41 по улице Мира. В результате мальчик получил травмы, но госпитализация ему не потребовалась.

Дорожные полицейские напоминают родителям об ответственности за детей при их катании с горок. Зимние забавы в небезопасных местах часто заканчиваются плачевно.