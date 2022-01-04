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Происшествия4 января 2022 11:34

В Перми поезд насмерть сбил человека

Это произошло на железнодорожной остановке в Индустриальном районе
Андрей МАТЛИН
Андрей МАТЛИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: Яндекс карты.

Фото: Яндекс карты.

Трагическое происшествие случилось вчера вечером на железной дороге в Индустриальном районе Перми – поезд насмерть сбил человека.

- Это случилось около восьми вечера на железнодорожной станции «Остановочный пункт 1436 километр», - сообщили спасатели. – Грузовой состав насмерть сбил человека, который скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Как сообщили в линейном отделе полиции на транспорте, личность 42-летнего погибшего установлена, проводится проверка обстоятельств этого ЧП.