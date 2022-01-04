В Перми поезд насмерть сбил человека

Фото: Яндекс карты.

Трагическое происшествие случилось вчера вечером на железной дороге в Индустриальном районе Перми – поезд насмерть сбил человека.

- Это случилось около восьми вечера на железнодорожной станции «Остановочный пункт 1436 километр», - сообщили спасатели. – Грузовой состав насмерть сбил человека, который скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Как сообщили в линейном отделе полиции на транспорте, личность 42-летнего погибшего установлена, проводится проверка обстоятельств этого ЧП.