В Прикамье жителям ветхих домов рассказали, как получить деньги, не дожидаясь расселения

Фото: Минстрой.

В Минстрое Пермского края напомнили, что благодаря авансовому финансированию собственники жилья в домах, признанных аварийными, могут получить возмещение за изымаемые жилые помещения еще до того, как их дома будут расселены.

- На эти деньги собственники могут самостоятельно приобретать другое жилье, - объяснили в краевом министерстве. - Получить компенсации уже сейчас они могут вне зависимости от того, на какой год планируется расселение дома, в котором они владеют комнатами и квартирами.

Ознакомится с адресами домов, которые включены в программу, можно в документах, размещенных ниже по ссылкам.

Список №1 (2022 год).

Список №2 (2023 год).

- Чтобы получить выплаты, необходимо обратиться в администрацию муниципалитета, в котором находится аварийное жилье, для заключения соглашения, - сообщили в Минстрое. - С ноября муниципалитеты заключили около 800 соглашений с собственниками помещений в аварийном фонде на досрочные выплаты компенсаций для приобретения жилья, на эти цели будет направлено 479 миллионов рублей в качестве возмещения за помещения общей площадью более 12 тысяч квадратных метров. В ряде территорий жители, заключившие соглашения, уже начали получать выплаты.