В Прикамье открываются рождественские ярмарки

Фото: краевое правительство.

Две рождественские ярмарки откроются сегодня в полдень, 4 января, в Перми – в Индустриальном и Кировском районах краевой столицы.

Пермякам рассказали, где и как они будут работать.

- Ярмарки будут работать с 4 по 7 января, с 12.00 до 20.00, - сообщили в краевом Минсельхозе. – На них можно будет приобрести мясные деликатесы, товары ручной работы, молочную продукцию, кондитерские изделия, новогодние сувениры.

Адреса рождественских ярмарок:

- улица Мира, 39 рядом с ДК имени Гагарина;

- улица Ласьвинская, 18.