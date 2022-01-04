На Прикамье надвигаются 30-градусные морозы

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зима нынче решила продемонстрировать, что она может быть традиционной, уральской, морозной и снежной.

Будут нынче и самые настоящие – тридцатиградусные – рождественские морозы. Причем их пик придется практически точно на Рождество.

- С 4 по 7 января под влиянием антициклона выпадение осадков уменьшится, а температура воздуха начнет понижаться, - сообщают синоптики Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - Наиболее морозные ночи ожидаются 6–7 января, когда столбик термометра опустится до - 26… - 31 градусов.

В субботу, 8 января, метеорологи прогнозируют смену погоды. Вновь повалит снег, местами сильный, ветер усилится, и температуры воздуха начнет повышаться. В ночь на воскресенье может потеплеть до -12 градусов.

Воскресный день 9 января ожидается снежным и не особенно холодным, температура может повыситься до – 3 градусов.

Ну а сегодня, во вторник, 4 ноября, в Перми днем ожидается от -17 до -18 градусов мороза, и уже к вечеру может похолодать до -21 градуса, Осадки будут незначительными, а к ночи и вовсе должны прекратиться.