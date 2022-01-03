В Перми вновь открыли мобильные пункты вакцинации от коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На официальном сайте Министерства здравоохранения Пермского края опубликовали список мобильных пунктов вакцинации от коронавируса, которые будут работать в новогодние праздники с 3 по 9 января. Публикуем полный список.

- 3-6 января с 12.00 до 18.00 в ТРК «Планета», шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж);

- 3, 6 и 9 января с 11.00 до 17.00 в ТРК «СпешиLove», улица Спешилова, 114, (1-й этаж);

- 3-6, 8-9 января с 10.00 до 17.00 в выставочное объединении «Пермская ярмарка», шоссе Космонавтов, 59 (1-й этаж);

- 3, 4, 5 и 8 января с 11.00 до 16.00 в ТРК «Семья», улица Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж).

Кроме того, два мобильных пункта вакцинации откроют еще и в Соликамске. 3, 4, 5, 8 января с 11 до 15 часов прививку моно будет поставить в ТЦ « Молодежный» (район Боровск, ул. Молодежная, 8А) и на Автовокзале (ул. Набережная, 96).

Во всех пунктах можно сделать прививку от ковида «Спутником V» и препаратом «Спутник Лайт», а в ТРК «СпешиLove» можно привиться от гриппа. Напоминаем, что сделать прививку смогут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр. Не забудьте взять с собой паспорт и СНИЛС.