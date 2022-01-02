1 января пермячка одним ударом в сердце зарезала своего сожителя

О тяжком преступлении женщина сообщила самостоятельно, написав с явкой с повинной. Фото: архив "КП"

В первый день наступившего года в одной из квартир в ЗАТО Звездный разыгралась кровавая семейная драма. 40-летняя женщина зарезала своего 35-летнего сожителя, а потом пришла в правоохранительные органы, во всем созналась и написала явку с повинной.

Убийство на бытовой почве подозреваемая совершила в квартире своего сожителя, его тело обнаружили вечером 1 января с колото-резаным ранением груди.

- Установлено, что днем 1 января между находившимся в состоянии алкогольного опьянения погибшим и его сожительницей произошла ссора, в ходе которой женщина взяла нож и умышленно нанесла ему смертельный удар в область груди, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Об обстоятельствах преступления женщина сообщила самостоятельно, написав с явкой с повинной.

Подозреваемая была задержана, с учетом обстоятельств преступления и ее поведения органы предварительного следствия ходатайствовали, чтобы в отношении подозреваемой была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сейчас по уголовному делу назначен необходимый комплекс судебных экспертиз, его расследование продолжается.