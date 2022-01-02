Следователь, который расследовал дело о стрельбе в пермском университете, уволен из Следственного комитета

Студенты в аудитории на втором этаже, спасаясь от вооруженного первокурсника, прыгали из окон. Фото: скрин с видео, соцсети.

Накануне Нового года Президент России подписал Указ об освобождении от занимаемой должности генера-майора юстиции Рустама Габдулина. Он был следователем по особо важным делам при Председателе СК России.

Информацию о громкой отставке подтвердил «КП» источник в Следственном комитете. Есть сведения, что следователь, который занимался самыми громкими ЧП в России и Пермском крае, сам решил уйти из Следственного комитета.

Рустам Габдулин, напомним, вел дела о крушении дизель-электрохода «Булгария» и о расстреле в Пермском госуниверситете. Сейчас для ведения уголовного дела о трагедии в ПГНИУ назначен другой следователь.