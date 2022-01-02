Контейнерные площадки для мусора будут строить по единому макету в Пермском крае

Фото: пресс-служба администрации губернатора Пермского края.

В Перми на улице Восстания, 43 была введена в эксплуатацию первая контейнерная площадка, а вскоре так будет выглядеть большинство площадок для сбора мусора в Пермском крае.

Для обустройства таких объектов был разработан единый макет. Новая площадка соответствует нормам благоустройства, огорожена со всех сторон и разделена на отдельные секции под контейнеры для смешанных и сортируемых отходов. Проект способствует популяризации раздельного сбора у жителей Прикамья.

- Единый макет разработан регоператором по обращению с ТКО, - сообщили в пресс-служба администрации губернатора Пермского края. - Обустройство контейнерных площадок выполняют органы местного самоуправления.

Напомним, в новогодние каникулы работает телефон для быстрого реагирования на проблему скопившегося мусора. Звонки принимаются ежедневно с 9.00 до 18.00 по многоканальному телефону (342) 236-90-55. Обращения принимаются также на электронную почту info@te-perm.ru.