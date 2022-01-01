Два человека погибли на пожаре в Пермском крае

Фото: vk.com/mchs.chusovoy

31 декабря, за четыре часа до наступления Нового года в Чусовом загорелся деревянный двухквартирный дом, находящийся на улице Матросова, 75. На место выехали 6 единиц техники, 23 человека сотрудника. Когда пожарные прибыли на место происшествия, оказалось, что огонь полыхает в первой квартире, площадь пожара составила 72 квадратных метра.

Огонь был потушен быстро. Из горящего дома пожарные вытащили 72-летнего мужчину, но двух человек спасти не удалось. 60-летний мужчина и 40-летняя женщина погибли.

Причины пожара устанавливаются.