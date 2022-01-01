На улицах Перми отловили более тысячи бродячих собак

В Перми отловили более 1100 бродячих собак. Фото: архив "КП"

Служба по обращению с животными без владельцев сообщила, что за минувший год на улицах Перми отловили более 1100 бродячих собак. Еще более 350 собак сдали в приюты горожане.

Но многим из бывших "бродяжек" нашли новых хозяев. В городе проходила акция «Друг с доставкой на дом». Любой пермяк мог на сайте выбрать себе собаку и оставить заявку, чтобы сотрудники приюта привезли животное новому хозяину. В результате, в 2021 году в Перми более тысячи безнадзорных собак обрели новых хозяев. А количество людей, искусанных неизвестными собаками, снизилось на 21 процент по сравнению с 2020 годом и на 39 процентов по сравнению с 2019 годом.

Если в вашем районе бегает стая собак без владельцев, сообщение об этом надо направить по электронной почте: otlov.perm@mail.ru или позвонить по телефонам: 263-14-94, 279-98-04, 8-902-806-79-04.