Горячая линия по коронавирусу в Прикамье перейдет на особый режим работы

Фото: permkrai.ru

В Прикамье горячая линия по коронавирусу перейдет на особый режим работы. Об этом рассказали в правительстве региона.

Так, 1, 2 и 7 января будет работать автоответчик-информатор и виртуальный голосовой помощник. Ответы на вопросы, поступившие в эти дни, дадут в ближайшие рабочие дни – 3 и 8 января. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января операторы колл-центра будут принимать звонки с 10:00 и до 19:00 часов.

Напомним, на горячей линии можно получить ответы на вопросы о коронавирусной инфекции, действующих карантинных мерах и «антиковидных» ограничениях. А также о вакцинации.

Операторы колл-центра отвечают на обращения как физических, так и юридических лиц. Задать интересующие вопросы можно по телефону: 8 (342) 258-07-87 и короткому номеру 122.

Как отметили в пресс-службе краевого правительства, за 2021 год на «горячую линию» поступила 191 тыс. обращений.