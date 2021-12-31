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Общество31 декабря 2021 5:57

В Прикамье уничтожили 330 хризантем из Нидерландов

Цветы были заражены калифорнийским цветочным трипсом
Григорий СЕРЕДКИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: domashniecvety.ru/

Фото: domashniecvety.ru/

В Пермском крае уничтожили несколько сотен растений, привезенных из-за границы. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

Как сообщили в ведомстве, 330 хризантем в горшках были импортированы из Нидерландов. Вначале они прибыли в Московскую область, а оттуда – в Пермский край.

Исследования показали, что часть голландских хризантем заражена калифорнийским цветочным трипсом, который является карантинным организмом. И чтобы вредитель не распространился на другие растения, всю партию цветов было решено уничтожить.