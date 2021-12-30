Терминатор из Кунгура поздравил пермяков с Новым годом

Известный на весь Пермский край Терминатор Джон Генри поздравил пермяков с Новым годом. Поздравление Терминатора на своей странице в социальной сети опубликовал его изобретатель Александр Осипович. Робот пожелал пермякам счастливой жизни и успехов во всех делах.

"Пусть новогоднее чудо постучится в ваш дом и подарит море радости, позитива и добра. Окружайте себя хорошими людьми, цените каждое мгновение в вашей жизни. С наступающим Новым годом, нас всех впереди ждут великие дела", - поздравил пермяков Терминатор