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Общество29 декабря 2021 9:12

«Холмы» на эспланаде разрешили ввести в эксплуатацию

Сейчас их планируется передать на баланс муниципалитета
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми разрешил ввод в эксплуатацию зданий-холмов на пермской эспланаде. Об этом сообщает издание Business Class.

Кроме того, разрешение получено на сцену и амфитеатр в этом же квартале. На данный момент «холмы» планируют передать на баланс муниципалитета. А после будет возможно проведение конкурсных процедур по сдаче строений в аренду. Например, под кафе.

Ранее «Пермблагоустройство» проводило ремонтные работы в «холмах», связанные с отделкой помещений и монтажом технологического оборудования.