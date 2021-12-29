«Холмы» на эспланаде разрешили ввести в эксплуатацию

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Департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми разрешил ввод в эксплуатацию зданий-холмов на пермской эспланаде. Об этом сообщает издание Business Class.

Кроме того, разрешение получено на сцену и амфитеатр в этом же квартале. На данный момент «холмы» планируют передать на баланс муниципалитета. А после будет возможно проведение конкурсных процедур по сдаче строений в аренду. Например, под кафе.

Ранее «Пермблагоустройство» проводило ремонтные работы в «холмах», связанные с отделкой помещений и монтажом технологического оборудования.