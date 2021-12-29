Куда обращаться пермякам, если в новогодние праздники не вывозят мусор

В зоне ответственности коммунальщиков - непроходимые сугробы во дворах, отсутствие воды и кучи мусора. Фото: архив "КП"

- Чтобы новогодние праздники прошли без аварийных ситуаций, на объектах ЖКХ будут нести круглосуточное дежурство ответственные лица, - сообщил на заседании Правительства Пермского края Министр жилищно-коммунального хозяйства благоустройства Пермского края Артем Балахнин. - Бесперебойное функционирование будут обеспечивать 520 аварийных бригад и служб реагирования общей численностью 2345 человек. В их распоряжении будут 1164 единицы спецтехники.

Телефон единой дежурной диспетчерской службы, куда нужно обращаться пермякам и жителям Пермского края в случае нештатных ситуаций - 112. Прием обращений по этому телефону осуществляется круглосуточно.

Сюда же можно звонить в случае, если от подъездов или с контейнерных площадок возле домов не вывозятся твердые коммунальные отходы. В случае, если образуются завалы, следует обращаться по телефону 8 (342) 236 90 55 или на портал «Управляем вместе».