Пермякам напомнили телефоны экстренных служб накануне праздников

На сообщение на телефон ЕДДС оперативно направляются нужные экстренные службы. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне новогодних праздников пермякам напомнили телефоны экстренных служб.

- При обнаружении пожара или признаков горения в помещении нужно звонить 01 - со стационарного телефона и 101 - с мобильного, - напомнили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. - При наборе номера 112 звонок пройдет даже при отсутствии мобильной сети.

Позвонив в единую дежурную диспетчерскую службу, нужно сообщить о том, что случилось: пожар, преступление, ДТП, коммунальная авария и обязательно уточнить, есть ли опасность для человека или угроза жизни людей.

Далее дежурному диспетчеру нужно назвать точный адрес места происшествия и примерные ориентиры, а также особенности проезда к месту (наличие шлагбаумов, возможность объезда).

Все эти сведения в режиме онлайн обрабатывается в специальной программе, на первичное сообщение оперативно направляются нужные экстренные службы. И в момент, когда они немедленно выезжают, оператор продолжает разговор и задает уточняющие вопросы. Поэтому задача звонящего максимально ответить на вопросы диспетчера. А пожарные, спасатели, полиция или врачи, следуя к месту происшествия, уже в машине по рации получат дополнительные сведения.