Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
-15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество29 декабря 2021 7:23

Пермякам напомнили телефоны экстренных служб накануне праздников

Куда звонить и какие вопросы необходимо уточнить, если случилось ЧП
Алена ОВЧИННИКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На сообщение на телефон ЕДДС оперативно направляются нужные экстренные службы.

На сообщение на телефон ЕДДС оперативно направляются нужные экстренные службы.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Накануне новогодних праздников пермякам напомнили телефоны экстренных служб.

- При обнаружении пожара или признаков горения в помещении нужно звонить 01 - со стационарного телефона и 101 - с мобильного, - напомнили в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. - При наборе номера 112 звонок пройдет даже при отсутствии мобильной сети.

Позвонив в единую дежурную диспетчерскую службу, нужно сообщить о том, что случилось: пожар, преступление, ДТП, коммунальная авария и обязательно уточнить, есть ли опасность для человека или угроза жизни людей.

Далее дежурному диспетчеру нужно назвать точный адрес места происшествия и примерные ориентиры, а также особенности проезда к месту (наличие шлагбаумов, возможность объезда).

Все эти сведения в режиме онлайн обрабатывается в специальной программе, на первичное сообщение оперативно направляются нужные экстренные службы. И в момент, когда они немедленно выезжают, оператор продолжает разговор и задает уточняющие вопросы. Поэтому задача звонящего максимально ответить на вопросы диспетчера. А пожарные, спасатели, полиция или врачи, следуя к месту происшествия, уже в машине по рации получат дополнительные сведения.