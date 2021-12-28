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Общество28 декабря 2021 11:53

В Пермском крае появилась четвертая ледовая переправа

Она расположилась в Косинском районе
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Прикмье на территории Косинского района появилась четвертая в регионе ледовая переправа, сообщили в краевом МЧС. Переправа связала поселок Усть-Коса и поселок Светлица. Длина ледовой переправы составляет 150 метров.

Переправа предназначена для автомобилей грузоподъемностью до 10 тонн.

Напомним, ранее открылись ледовые переправы в Соликамском округе и Кунгурском районе и между Оханском и поселком Юго-Камский.

Как напоминают спасатели, передвижение по льду на автомобиле допускается только по официальным переправам.