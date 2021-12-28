Фото: permkrai.ru

В Прикамье на межмуниципальные маршруты вышли новые автобусы, оформленные в едином фирменном стиле. Об этом рассказали в правительстве региона.

С сегодняшнего дня новые автобусы начали курсировать в направлении Кудымкара, Усолья и ЗАТО Звездный. Современные автобусы обслуживают маршруты № 822, 341, 226, 368. И 8 маршрутов, что курсируют по Кудымкарскому округу – №324, 325, 326, 131, 480, 113, 525, 221.

Каждому маршруту соответствует свой класс автобуса, который зависит от длительности рейса, категории дороги и пассажиропотока.

Как отмечают в пресс-службе краевого правительства, в четыре ближайших месяца на маршрутах края обновится 362 автобуса. 215 – большого класса, 94 – среднего класса и 53 – малого класса.