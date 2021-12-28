Пермяки получили международную премию современных художников

«Тюмень южная/тропические сны».

В Санкт-Петербурге вручили международную премию имени Сергея Курехина. Награду присуждают лучшим современным художникам мультимедийных жанров современного искусства, музыки и сценических искусств.

Как сообщает Telegram-канал «Фабрика радости», премию в направлении «Искусство в общественном пространстве» получил коллектив «Фрукты Врукты» из Перми за арт-объект «Тюмень южная/тропические сны».

Художники говорят, что пальмы – «прошлая жизнь» городских деревьев. В древности на территории Тюмени был тропический климат и море (это доказывают акульи зубы и другие обнаруженные находки археологов).

В своих работах коллектив иронично вплетает искусство в городскую среду. Помимо этого, в Перми художники создали постер «НИЧЕГО НОВОГО» (улица Пермская, 2), «Мы не жалкие букашки» для ЖК «Леонардо» в Закамске и другие.

Напомним, ранее пермскую улицу Чкалова украсили два больших граффити, которые посвящены грядущему 300-летию Перми.