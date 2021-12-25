Соцветклиника «Счастливчик» закрывается в Перми

За год работы в клинике оказали тысячи бесплатных и льготных ветеринарных услуг по стерилизации и лечению. Фото: страница клиники ВК.

25 декабря в Перми в последний день работает соцветклиника «Счастливчик». Она вынуждена закрыться в том числе из-за финансовых проблем.

- За год мы оказали тысячи бесплатных и льготных ветеринарных услуг по стерилизации и лечению, - сообщили в клинике. - Это удалось сделать благодаря Фонду президентских грантов, пермякам, поддержавшим открытие клиники и тем, кто лечил здесь своих питомцев на коммерческой основе.

Помимо серьезных финансовых проблем над клиникой нависла серьезная угроза остаться без крыши над головой, поэтому сейчас сотрудники занимаются тем, чтобы к 2023 году у приюта «Матроскин» появилось большое собственное помещение, где хватило бы места для ветеринарного кабинета. А все ветеринарное оборудование, которое используется для спасения жизней бездомных котов и кошек, осталось и переедет вскоре на новое место.