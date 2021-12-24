В Перми аптеку оштрафовали на 100 тысяч из-за отсутствия масок у сотрудников

. Фото: архив "КП"

В краевой столице аптеку оштрафовали на 100 тыс. руб. из за того, что у ее сотрудников не было масок. Новостью поделились в пресс-службе Мотовилихинского районного суда.

Так, двое сотрудников – провизор и фасовщик – находились в торговом зале без средств индивидуальной защиты (маски). В отношении юрлица составили протокол об административном правонарушении.

Суд постановил, что аптека не выполнила правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории региона. В результате суд признал «Аптеку «Калипсо» виновным и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей.