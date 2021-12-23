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Общество23 декабря 2021 13:02

На пермской набережной появилась выставка «Пермский звериный стиль»

Стенды расположились вдоль реки
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Администрация города Перми

Фото: Администрация города Перми

На пермской набережной открылась выставка, посвященная пермскому звериному стилю. Об этом рассказали в городской мэрии.

Проект в формате уличной выставки представляет собой описание феномена пермского звериного стиля и его уникальности.

«В культурном наследии края пермский звериный стиль играет особую роль. Неслучайно для многих пермяков он является символом региона», - отметили в администрации города.

А в 2022 году на набережной Перми планируется открытие уличного выставочного проекта «Пермское деревянное», который посвящен феномену деревянной скульптуры.