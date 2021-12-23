В Перми в новогодние праздники усилят меры безопасности

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В краевой столице в новогодние праздники усилят меры безопасности. А от массовых мероприятий из-за эпидемиологической ситуации решено отказаться. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Перми.

Так, на набережной Камы будут дежурить спасатели. В усиленном режиме будут работать сотрудники ЕДДС.

Новогодней ночью на городской эспланаде будут дежурить бригады «скорой» и сотрудники частных охранных организаций. В саму новогоднюю ночь все районы Перми будут патрулировать наряды полиции.

От массовых новогодних мероприятий в центре Перми из-за пандемии решено отказаться. Однако в районах Перми будут усилены ледовые локации.