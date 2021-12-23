В Перми договорились, что переход на бескондукторную систему оплаты проезда будет происходить поэтапно

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В краевом центре на заседании консультативного совета по вопросам организации транспортного обслуживания населения обсудили результаты и перспективы перехода городского транспорта на бескондукторную систему оплаты проезда.

В обсуждении приняли участие депутаты Пермской городской Думы, перевозчики, специалисты администрации города, Пермской торгово-промышленной палаты и ГИБДД УМВД России по городу Перми.

Руководитель департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин рассказал о том, что в этом году проводились тестовые эксперименты. По их результатам отладили работу стационарных валидаторов, внедрили оплату проезда с помощью приложения и QR-кодов. А также скорректировали расписание движения транспорта, учтя в нем время, которое может потребоваться водителям для продажи билетов за наличный расчет. Кроме того, укомплектовали штат контролеров, которые будут выявлять безбилетников.

Депутаты городской Думы поинтересовались, много ли пассажиров сейчас пользуются безбилетным проездом и что будет предпринято для снижения их числа. Ведь от этого будет зависеть поступление денежных средств в городской бюджет, из которого дотируется транспортная отрасль.

Как отметил Анатолий Путин, по итогам последних трех месяцев доля безбилетников достигает 20 процентов. Чтобы ее уменьшить, предполагается более активная работа контролеров. Кроме того, снизит эту долю, по мнению руководителя транспортного департамента, позволит и увеличение числа пермяков, которые пользуются проездными документами. Для этого с 10 января расширена линейка тарифного меню и сами тарифы станут выгоднее. Использование проездных билетов позволит пассажирам экономить, повышается также их мобильность, поскольку можно будет пользоваться без ограничений бесплатными пересадками.

Отмечалось, что в пермских трамваях и автобусах создали все необходимые условия для упрощения оплаты проезда. Каждый может выбрать наиболее удобный способ – заплатить наличными или воспользоваться банковской, транспортной картами, мобильными устройствами с помощью QR-кодов в салонах автобусов и трамваев. Узнать подробнее об изменениях в транспортной сфере можно в аккаунте «Пермский транспорт» в соцсетях, в том числе, и в телеграмм-канале, «транспортные» новости транслируются на медиапанелях и через аудиоинформаторы трамваев и автобусов.

На консультативном совете прозвучало, что переход на бескондукторную систему в Перми будет поэтапным. Так, уже с 10 января нового года её внедрят на всех трамвайных маршрутах.

По поводу автобусов в департаменте предложили перевозчикам в течение первого квартала нового года сообщить о том, когда они будут готовы приступить к работе без кондукторов.

В будущем году предполагается увеличить количество контролеров и проверок на транспорте. Также могут вырасти штрафы за безбилетный проезд. Кроме того, к таким проверкам будут привлекать сотрудников Росгвардии - они будут помогать контролерам в случаях, когда пассажир отказывается предъявлять документы или пытаются спровоцировать конфликт.