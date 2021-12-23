В Перми за год за нарушение правил перевозки детей привлечено к ответственности 1825 водителей

В дорогу можно отправляться только после того, как ребенок будет правильно пристегут. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городском ГИБДД подсчитали количество ДТП с участием детей без удерживающего устройства в автомобиле за 2021 год.

- С начала года в Перми было зарегистрировано 23 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних пассажиров, - сообщили в пресс-службе городского ГИБДД. – А всего в ходе профилактических мероприятий было выявлено и привлечено к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей 1825 водителей. В отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях, санкция статьи предусматривает административный штраф в размере 3000 рублей.

Госавтоинспекция предупреждает: во время передвижения в автомобиле водителю необходимо в пользоваться ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами, соответствующими возрасту, росту и весу ребенка. Пренебрежение этими правилами может привести к получению детьми серьезных травм, в первую очередь черепно-мозговых.

В нашей стране документом, регламентирующим удерживающие устройства, является ГОСТ Р 41.44–2005, в основу которого легли европейские Правила ЕЭК ООН № 44 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения детских устройств, устанавливаемых в автотранспортных средствах». В нем дано определение детской удерживающей системы.

Также в Госавтоинспекции напомнили, что несоблюдение соответствующего скоростного режима погодным и дорожным условиям является одной из основных причин ДТП. В зимний период такая халатность обходится особенно дорого. Даже небольшое превышение скорости на 5-10 км в час может привести к серьезным автомобильным авариям с трагическими последствиями.