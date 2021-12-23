Опубликована программа новогодних мероприятий во всех районах Перми

Главная елка на эспланаде из-за пандемии не должна стать центром притяжения пермяков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за сложной эпидобстановки с заболеваемостью, принято решение отказаться в этом году от проведения массовых мероприятий в центре Перми. Зато ледовые локации будут усилены в районах города. Много новогодних мероприятий пройдет в онлайн-формате.

- Новогодняя ночь пройдет в онлайн-режиме на телеканале «ВЕТТА», - сообщили в пресс-службе пермской мэрии. - Это позволит избежать массового скопления людей в центре города в праздники.

В новогодние каникулы на набережной, где будет открыт Центральный городской каток, будут дежурить спасатели, а на эспланаде в новогоднюю ночь - бригады скорой помощь, а парки и скверы в новогодние каникулы будут патрулировать наряды полиции.

Для пермяков подготовлена программа новогодних и рождественских мероприятий: 28 декабря в ДК им. Солдатова пройдент главная городская елка для детей, на городской эспланаде у каждого ледового объекта будут проходить интерактивные мероприятия.

С подробной программой праздничных мероприятий по всем районам Перми можно ознакомиться здесь.