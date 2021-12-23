В колонию в Пермском крае в банках с кашей отправили телефоны, плейеры и наркотики

Фото изъятого: пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

В исправительную колонию №12 в поселке Широковский Губахинского района пытались доставить посылку с запрещенными предметами. В ней находилось шесть мобильных телефонов, зарядные устройства, аккумуляторы, гарнитура, МР-3 плееры, флеш-карты, sim-карты, а также 220 лекарственных капсул, в которых находилось порошкообразное вещество, похожее на наркотики.

- Все запрещенные предметы были спрятаны в металлических банках с гречневой кашей, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю. – Внимание группы досмотра привлек подозрительный закаточный шов на консервных банках, не соответствующий заводскому.

Сотрудники полиции, приехавшие на вызов, составили протокол, изъяли капсулы и направили их на экспертизу. Запрещенные вещества будут конфискованы, а их отправителю грозит административный штраф.