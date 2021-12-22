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Общество22 декабря 2021 10:23

В Перми за картельный сговор осудили двух предпринимателей

Виновные получили условные сроки
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: архив "КП"

В краевой столице за картельный сговор осудили двух предпринимателей. Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, Индустриальный районный суд признал их вину в «ограничении конкуренции».

Так, с 2016 по 2019 годы предприниматели вступили в преступный сговор. Их целью было извлечение максимальной прибыли при участии в госзакупках.

При проведении торгов на закупку товаров для нужд краевых больниц бизнесмены следовали единой модели поведения. Они искусственно поддерживали высокую цену на товары.

В итоге обвиняемые победили в 29 аукционах, заключив муниципальные контракты на общую сумму более 58 млн руб.

Суд приговорил каждого к полутора годам лишения свободы условно.