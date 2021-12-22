Контролеры транспорта Перми проводят более сотни проверок в день

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермские контролеры общественного транспорта проводят более 100 проверок в день. Такой цифрой поделились в администрации Перми.

Напомним, в городе с начала 2021 года внедряется бескондукторная оплата проезда. На сегодня контролеры проводят ежедневные рейды в 11 автобусных и трех трамвайных маршрутах. В планах администрации на следующий год – увеличение штата контролеров.

На время проверки валидаторы блокируют, вся информацию об оплатах переносится на специальное устройство. После у каждого пассажира проверяется факт оплаты: достаточно предъявить билет или пересадочный талон.