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Общество22 декабря 2021 5:54

В Прикамье за неделю ОРВИ и гриппом заболели более 30 тысяч человек

Это ниже показателя неделей ранее
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Прикамье за неделю с 13 по 19 декабря выявили 30 059 заболевших ОРВИ и гриппом. Об этом рассказали в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.

Как отмечают специалисты, это на 8,3% ниже показателя предыдущей недели. Превышение эпидемического порога зафиксировано среди взрослых и школьников.

Как отмечают специалисты, среди больных ОРВИ циркулируют возбудители – парагрипп, риновирусы, РС-вирусы, а также вирусы гриппа A(H3N2). Наиболее высокий уровень заболеваемости отмечается в Еловском, Нытвенском, Чернушинском, Очерском районах и Коми-Пермяцком округе.