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Звезды21 декабря 2021 8:50

В Перми откроется выставка работ Пикассо, Шагала, Матисса, Дали

Центральный выставочный зал представляет «Шедевры мастеров Парижской школы»
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Работа французского живописца-постимпрессиониста Мориса Вламинка "Левый берег"

Работа французского живописца-постимпрессиониста Мориса Вламинка "Левый берег"

С 29 декабря в Центральном выставочном зале (Комсомольский пр., 10) для зрителей будет открыта уникальная выставка «Шедевры мастеров Парижской школы» (12+) из коллекции питерской PS Gallery. На ней будут представлены 90 произведений, многие из которых ранее экспонировались в Государственном Эрмитаже. Это работы Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Кеса ван Донгена, Михаила Шемякина и многих других.

Выставка будет работать до 27 февраля, в том числе и в новогодние праздники, с 11:00 до 19:00, понедельник – выходной.