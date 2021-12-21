В Перми откроется выставка работ Пикассо, Шагала, Матисса, Дали

Работа французского живописца-постимпрессиониста Мориса Вламинка "Левый берег"

С 29 декабря в Центральном выставочном зале (Комсомольский пр., 10) для зрителей будет открыта уникальная выставка «Шедевры мастеров Парижской школы» (12+) из коллекции питерской PS Gallery. На ней будут представлены 90 произведений, многие из которых ранее экспонировались в Государственном Эрмитаже. Это работы Сальвадора Дали, Пабло Пикассо, Анри Матисса, Марка Шагала, Мориса Утрилло, Кеса ван Донгена, Михаила Шемякина и многих других.

Выставка будет работать до 27 февраля, в том числе и в новогодние праздники, с 11:00 до 19:00, понедельник – выходной.