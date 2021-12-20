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Происшествия20 декабря 2021 3:51

В Пермском крае молодой человек убил своего приятеля после игры в шахматы

А потом начал заметать следы
Борис МЕРКУШЕВ
Борис МЕРКУШЕВ
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вечером 8 ноября в одном из домов в поселке Полазна выпивали два приятеля. Молодые люди общались и играли в шахматы. Изрядно выпив, между ними возникла ссора, которая переросла в драку. 26-летний молодой человек схватил нож и нанес им два удара своему знакомому. От полученных ранений молодой мужчина скончался на месте.

- Расследование уголовного дела представляло особую сложность, в связи с частичным сокрытием обвиняемым следов преступления, а также орудия его совершения, изменения им ранее данных показаний и выдвижении версии о причинении смерти потерпевшему в состоянии необходимой обороны, в связи с чем по уголовному делу проведен большой объём следственных и процессуальных действий, в качестве свидетелей допрошено более 40 лиц, произведено более 10-ти сложных и длительных экспертных исследований. Объем уголовного дела составил 6 томов, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Однако следователи собрали достаточно доказательств вины 26-летнего молодого человека и направили уголовное дело в суд. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.