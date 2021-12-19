В театре «У Моста» состоялся премьерный показ спектакля «Гроза»

Фото предоставлено театром «У Моста»

Театр уж полон, зритель в масках – на сцене сегодня дают «Грозу» А.Островского. Интуитивно точно выбрана пьеса для постановки, которая, несмотря на свою классичность, актуальна сегодня.

Фраза «Луч света в темном царстве» из статьи 1860 года публициста Николая Добролюбова стала за полтора столетия почти что мемом и известна каждому жителю страны советов из школьной программы.

И действительно, написанная Островским драма накануне исторического события – через три года царь-освободитель подпишет указ об отмене крепостного права, – отображает атмосферу захолустного провинциального городка, где жизнь сверяют по «Домострою».

Замечено, что многие классические произведения постоянно востребованы театром – и «Гроза» не исключение – вопросы, поставленные в середине девятнадцатого века, как ни странно, характерны и в наши дни. И действительно – человек остается таким же – меняются лишь условия жизни: одежда, жилища… а противостояние добра с «темным царством», увы, постоянны. И не всегда такая борьба победоносна. Гибнут герои, но не гибнет жизнь. И есть надежда, что когда-нибудь добро победит.

Ну а теперь непосредственно поговорим о спектакле Сергея Федотова, который умеет оформить сцену так, что концепция его постановки является сразу: в данном случае – власть дерева – старого, просоленного, скрипучего… И лишь на заднике в дали светится река Волга, на которой стоит купеческий городок. А большим символом спектакля становятся ворота – большие массивные, которые словно прячут всё от всех.

Фото предоставлено театром «У Моста»

Герои пьесы не так уж стары. Это влиятельный господин лет 40, который с городничим общается по-братски, но снедаемый жадностью до денег – Савел Прокофьевич Дикой. Интересный образ и в его лице вы узнаете многих знаковых коммерсантов. На премьере эту роль блестяще исполнил Александр Шаманов, правда, иногда слишком гротескно выпукло. Впрочем, но это не умалило впечатления от персонажа. И порой становилось жалко его – герой страдает…

Его визави, вдова Марфа Кабанова лет 45, из купцов, богатая вдова. Сильная натура, верная учебнику жизни «Домострою», она ущербна в жизни – нет выхода ее энергии… И потому всю свою ущербность она выплескивает на своих домашних: дочь, сына, его жену и слуг. «Домострой» низводит женщину до домашнего скота, позволяя мужчине, главе дома, бить женщин, чтоб знали кто здесь хозяин. И став вдовой, она стала главой дома – отсюда и ее диспотизм и тирания.

Примадонна театра Марина Шилова в этом образе как всегда не разочаровала. Ей доступны характеры как цариц, так и поселянок. Великолепная актриса прекрасно провела роль, показав весь сложный характер этой умной, властной и одинокой женщины. И хотя в народе ее героиня получила прозвище «Кабаниха», она несчастная в своей нелюбви женщина.

Ну и теперь главная пара – Тихон (Дмитрий Мурзаев) и Катерина (Анастасия Леднёва).

Исполнители партий новые актеры театра. И, надо сказать, они достойно вошли в коллектив. «Гроза» – сложное литературное произведение, далекое от современной жизни, и наполненное большими монологами, отличаясь от современной краткой речи. А в этих монологах выражается суть характера героя, его внутренняя сущность. Актриса в роли Катерины если в начале действия несколько смущала своей робостью, то затем, словно набирая силы, развернулась на полную мощь. И как говорят в одной радиопередаче: «будем наблюдать».

Порадовал и дуэт Варвары (Алена Войтенко) и Кудряша (Андрей Кириченко). Актеры сработали интересно, увлекательно, несмотря на то, что по пьесе их образы и смыслы стандартны. Особое место – роль племянника Дикого Бориса Григорьевича. Роль любовника подразумевает более активную позицию – приехал из Москвы, а там нравы шире, чем в сонном купеческом городке. Где главный принцип «Низззя», а не видят, то и можно… В спектакле Борис, в исполнении Вильдана Валиева, несколько робок, смущен… А ведь должен совратить жаркую, но богобоязненную женщину.

Резонер Кулигин, который несет сложную позицию автора, выявляя сущность событий, не в меру умен для настоящего общества и выглядит как обычный городской сумасшедший. Известный нам артист Илья Бабошин ведет свою партию порой слишком энергично, контрастируя с главными персонажами, что, впрочем, соответствует позиции автора.

Вот так под конец второго пандемийного года состоялась премьера в театре «У Моста». В середине девятнадцатого века – сонные годы страны, находившейся в ожидании перемен, пьеса словно бомба взорвала общество, проявив «Луч света в тёмном царстве». Так и в Перми сегодня мороз, и вновь показалось солнце.