В Пермском крае во время несчастного случая тяжелую травму получил тракторист

- Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В Прикамье тракторист получил тяжелую травму, упав на землю с прицепа. О несчастном случае рассказали в Госинспекции труда региона.

Мужчина работал в МАУ «Сервисный центр Кудымкарского муниципального округа Пермского края». 11 ноября трактористу нужно было погрузить и перевезти доски. Рабочие погрузили их на прицеп, но закреплять ничем не стали, так как посчитали, что они лежат устойчиво.

По автодороге шофер увидел, что доски в передней части кузова прицепа разошлись. Он решил остановиться и поправить их, чтобы они не повредили другие автомобили. Мужчина залез в прицеп, поправил доски и решил обвязать их проволокой. В этот момент она порвалась, тракторист перевалился через борт прицепа и упал на землю, получив серьезные травмы.

Сотрудник инспекции провел проверку и пришел к выводу, что были допущены множественные нарушения требований охраны труда. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 160 тысяч рублей.