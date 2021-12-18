В Перми женщина-инвалид 100 раз ударила ножом своего обидчика

Фото: СКР по Пермскому краю.

В Перми 44-летнюю женщину-инвалида первой группы обвиняют в убийстве. По версии следователей в ночь на 2 декабря в квартире по улице Уральская между ней и ее сожителем произошла ссора. Женщина сильно обиделась и ударила его по голове тростью, потом взяла нож и более 100 раз вонзила его в мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

«В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает СКР по Пермскому краю.