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Происшествия18 декабря 2021 11:21

В Перми женщина-инвалид 100 раз ударила ножом своего обидчика

Ей предъявлено обвинение в убийстве
Анна Маркова
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Фото: СКР по Пермскому краю.

Фото: СКР по Пермскому краю.

В Перми 44-летнюю женщину-инвалида первой группы обвиняют в убийстве. По версии следователей в ночь на 2 декабря в квартире по улице Уральская между ней и ее сожителем произошла ссора. Женщина сильно обиделась и ударила его по голове тростью, потом взяла нож и более 100 раз вонзила его в мужчину. От полученных травм он скончался на месте.

«В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщает СКР по Пермскому краю.