Житель Прикамья, убив приятеля, пытался скрыться у знакомых

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В Прикамье будут судить жителя Губахи. Его обвиняют в том, что он жестоко избил своего приятеля. Заметив, что его друг не подает признаков жизни, он отправился в Пермь, где решил отсидеться у своих знакомых.

Однако уже через два дня его нашли.

- 24 сентября он находился в гостях у своего 59-летнего знакомого, во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами возникла ссора, - сообщили следователи СУ СКР по Пермскому краю. – Обвиняемый нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по голове и телу, причинив телесные повреждения, не совместимые с жизнью. После чего скрылся с места преступления.

Подозреваемый был объявлен в розыск. 26 сентября его задержали в Перми в квартире знакомых.

Губахинца будут судить по статье об убийстве.