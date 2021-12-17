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Общество17 декабря 2021 10:05

В Перми женщина спасла рыбака, не выходя из своей квартиры

Она сообщила спасателям, что мужчина лежит на реке возле полыньи
Анна Маркова
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Пермячка увидела рыбаков из окна своей квартиры.

Пермячка увидела рыбаков из окна своей квартиры.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Неравнодушная пермячка спасла рыбака, не выходя из своей квартиры. Случай произошел днем 16 декабря на реке Мулянке. По информации источника «КП», жительница дома Шоссе космонавтов, 244/б из окна своей квартиры увидела двух рыбаков на льду реки Мулянки.

Мужчины вели себя неадекватно: один выполз на берег и лежит не двигаясь, а второй - на льду, периодически шатается и падает. Женщина переживала, что рыбак может утонуть, рядом с ним находится полынья.

Спасатели приехали на место и обнаружили лежащего на берегу мужчину в сильном алкогольном опьянении, его эвакуировали с берега. Второго рыбака на месте не было.