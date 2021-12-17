Новогодние салюты люди чаще смотрят в своем дворе. Фото: Мария ЛЕНЦ

Организаторы городских мероприятий немного приоткрыли завесу тайны и рассказали, как пройдет в этом году новогодняя ночь в Перми.

- Мы живем в эпоху пандемии, поэтому даже в новогоднюю ночь важно избежать массового скопления людей, поэтому большого салюта в новогоднюю ночь в Перми не будет, - рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) руководитель «Пермской дирекции по организации городских культурно-массовых мероприятий» Андрей Хомяков. – Ведь если мы запланируем салют где-то, то один район увидит, а другой нет. К тому же, как показывает практика, новогодние салюты люди чаще смотрят в своем дворе. Сколько бы мы ни организовывали эти новогодние ночи, салютов всегда больше за периметром проведения мероприятия. И, надеемся, что люди нас поймут.